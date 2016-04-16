Деревенский детектив: в одном из хозяйств Принеманья украли семена свёклы стоимостью в миллиард рублей

Новости Беларуси. Резонансная кража поставила под угрозу посевную кампанию в одном из хозяйств Гродненской области. Преступники всего за одну ночь похитили со склада весь запас семян сахарной свёклы стоимостью в миллиард рублей. При этом все двери и замки оказались не повреждёнными, а пропажу обнаружили только через несколько дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заведующий складом Виктор Михальский до сих пор не может понять, как преступникам удалось проникнуть в помещение. Говорит, на протяжении 20 лет здесь хранятся семена свёклы, и ещё ни разу даже зёрнышка не пропало. В этом году как обычно разгрузили новую партию и закрыли всё на замок.

Виктор Михальский, заведующий складом СПК «Пархимовцы»:

400 кг поступило сахарной свёклы в упаковках. Одна упаковка осталась, остальное все ушло.

Работники СПК на склад наведались всего через три дня после разгрузки семян. Но продукции уже не обнаружили. Ничего подозрительного не заметил и сторож, который находился на соседнем мехдворе.

Сегодня уже с уверенностью можно сказать, что преступление готовилось заранее. Массивные амбарные двери и замок снаружи не повреждены. А вот гайки на этом металлическом штыре были откручены изнутри заранее. Преступникам во время кражи оставалось только достать его и потом поставить на место.

В итоге ущерб хозяйству составил более миллиарда рублей и это только стоимость семян. Под угрозой оказалась посевная кампания.

Ольга Августинович, главный агроном СПК «Пархимовцы»:

В хозяйстве планировалось посеять 230 га сахарной свеклы. Уже была подготовлена почва, проведена предпосевная подготовка и обнаружили, что произошло хищение семян. Это, конечно, существенно отразилось на сроках посева и нанесло большой ущерб.

Юрий Еремич, председатель СПК «Пархимовцы»:

Часть, что осталась, мы часть высеяли этой свёклы. Ну, на сегодняшний день одалживаем, стараемся покуда не обращаться по новой закупке.

То, что похититель местный уверены и сельчане. Он знал время завоза семян и умело открутил гайки на замке, а значит имел доступ на склад. Только вот кто это – все теряются в догадках.

Нина Бука, жительница агрогородка Пархимовцы:

Для всех сельчан это просто шок. Просто хотелось посмотреть в глаза тому человеку, который совершил это преступление.

Распутывать все хитросплетения деревенского детектива теперь будут правоохранительные органы. По факту хищения уже возбуждено уголовное дело, определяется круг подозреваемых. А учитывая, что ущерб нанесён в особо крупном размере, преступников ожидает не малый тюремный срок.