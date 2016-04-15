Мужчина, который нанес жене 17 ударов ножом, задержан – подробности трагедии в Бресте

Новости Беларуси. Мужчина, покушавшийся на убийство супруги, задержан. С ним работают следователи.

Шокирующие подробности произошедшего рассказали в Следственном комитете. Драма развернулась ночью в одном из частных домов Бреста.



Отец семейства схватил кухонный нож и набросился с ним на жену. Крики о помощи услышала шестилетняя дочь. В тот момент, когда папа с ножом гонялся за мамой, девочка мирно спала в той же комнате. Рядом беззаботно спал ее полуторагодовалый братик.



Марина Дранькова, официальный представитель УСК по Брестской области:

Установлено, что 13 апреля 2016 года примерно в 00 часов 30 минут в Бресте совершено покушение на убийство 31-летней женщины по месту жительства в частном доме, разделенном на две квартиры. Потерпевшей было нанесено не менее 15 ударов ножом в область шеи, грудной клетки и других частей тела. Крики пострадавшей о помощи услышала 6-летняя дочь, спавшая в той же комнате. Её 1,5-годовалый брат находился вместе с ними. Девочка разбудила родителей матери и своего дядю.

Взрослые вызвали скорую помощь и сообщили в милицию.

Мужчина скрылся. Его задержали сегодня днем.

Произошедшее обернулось шоком для всей семьи, для соседей и знакомых супружеской пары. К уголовной ответственности мужчина никогда не привлекался. Агрессии не проявлял.



За жизнь молодой мамы который день борются врачи. Женщина находится в реанимации, ее состояние остается крайне тяжелым.