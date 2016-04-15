15 лет воспитательной колонии: в Гродно вынесли приговор подростку, убившему 5-летнего брата

Новости Беларуси. 15 лет лишения свободы. В Гродно вынесли приговор подростку, который убил младшего брата и покушался на жизнь родной матери.

Напомним, жуткая трагедия произошла в августе минувшего года. 16-летний молодой человек поссорился с мамой и нанес ей не менее семи ударов по голове. Затем молодой человек расправился с 5-летним сводным братом, который хотел позвонить бабушке и рассказать о произошедшем.

Подросток задушил ребенка полотенцем.

Чтобы скрыть следы преступления, он разлил в квартире несколько бутылок водки и устроил поджог. Думая, что все мертвы, парень скрылся. Его задержали в день преступления. Уже на первом заседании суда молодой человек признал свою вину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Рахман, заместитель прокурора Гродненской области:

Судебная коллегия по уголовным делам Гродненского областного суда согласилась со всеми пунктами предъявленного несовершеннолетнему обвинения и признала его виновным как в покушении на умышленное убийство матери, так и в умышленном убийстве его малолетнего, заведомо для него находящегося в беспомощном состоянии, брата. Так же и в умышленном уничтожении и повреждении имущества путём поджога.