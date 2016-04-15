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Брестчанин нанес жене, молодой матери, 17 ударов кухонным ножом и скрылся

15 апреля 2016 11:46
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Новости Беларуси. Молодую женщину с 17 ножевыми ранениями доставили в больницу.

Трагедия произошла за полночь. В ходе ссоры муж схватил кухонный нож и набросился с ним на супругу.

УВД Брестского облисполкома:
13 апреля в 00.55 в РОВД из больницы поступило сообщение, что к ним в 00.45 с диагнозом: множественные проникающие ранения передней брюшной стенки, множественные колото-резаные раны шеи, обоих кистей, правого бедра и правой половины грудной клетки, из своей квартиры доставлена на излечение Я., 1984 года рождения.

32-летняя женщина находится в декретном отпуске.

Ее супруг нигде не работает. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.

С места преступления мужчина скрылся. 

Сотрудники милиции обращаются ко всем, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения подозреваемого, и просят сообщить об этом по номеру «102».

Подробности трагедии в Бресте: когда отец бил ножом супругу, в комнате спали их дети

# происшествия # Покушение

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