Брестчанин нанес жене, молодой матери, 17 ударов кухонным ножом и скрылся

Новости Беларуси. Молодую женщину с 17 ножевыми ранениями доставили в больницу.



Трагедия произошла за полночь. В ходе ссоры муж схватил кухонный нож и набросился с ним на супругу.



УВД Брестского облисполкома:

13 апреля в 00.55 в РОВД из больницы поступило сообщение, что к ним в 00.45 с диагнозом: множественные проникающие ранения передней брюшной стенки, множественные колото-резаные раны шеи, обоих кистей, правого бедра и правой половины грудной клетки, из своей квартиры доставлена на излечение Я., 1984 года рождения.

32-летняя женщина находится в декретном отпуске.

Ее супруг нигде не работает. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.



С места преступления мужчина скрылся.

Сотрудники милиции обращаются ко всем, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения подозреваемого, и просят сообщить об этом по номеру «102».