Брестчанин нанес жене, молодой матери, 17 ударов кухонным ножом и скрылся

Новости Беларуси. Молодую женщину с 17 ножевыми ранениями доставили в больницу.
Трагедия произошла за полночь. В ходе ссоры муж схватил кухонный нож и набросился с ним на супругу.
УВД Брестского облисполкома:
13 апреля в 00.55 в РОВД из больницы поступило сообщение, что к ним в 00.45 с диагнозом: множественные проникающие ранения передней брюшной стенки, множественные колото-резаные раны шеи, обоих кистей, правого бедра и правой половины грудной клетки, из своей квартиры доставлена на излечение Я., 1984 года рождения.
32-летняя женщина находится в декретном отпуске.
Ее супруг нигде не работает. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.
С места преступления мужчина скрылся.
Сотрудники милиции обращаются ко всем, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения подозреваемого, и просят сообщить об этом по номеру «102».
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