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Дело о насилии над воспитанниками минского интерната: 20 потерпевших, трое подозреваемых

07 июня 2018 12:49
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Новости Беларуси. Подозреваемыми по делу о насилии над детьми в минской школе-интернате №7 проходят три человека.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на председателя СК Беларуси Ивана Носкевича, на данный момент потерпевшими признаны 20 детей.  

Ранее стало известно, что около трети из 108 воспитанников интерната подвергались сексуальному или физическому насилию. Сейчас доказаны противоправные действия в отношении 20 детей.  

Подозреваемыми по делу проходят трое сотрудников интерната. Один из них – бывший выпускник учреждения, который работает столяром. Двое других из управленческого аппарата.  

Задержанным предъявлено предварительное обвинение, всех трёх содержат под стражей.  

Весной 2018 года в Минске в отношении супругов было возбуждено уголовное дело за сексуальную связь с племянником.  

Подростку было 15-лет – здесь подробности.  

# Педофилия # происшествия

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