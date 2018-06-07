Прямой эфир

9-летний велосипедист попал под колёса Ford в Столбцах

07 июня 2018 10:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Столбцах в аварии пострадал мальчик-велосипедист.

По информации УВД Миноблисполкома, ДТП случилось вечером шестого июня. Девятилетний мальчик на велосипеде не предоставил преимущество в движении автомобилю Ford. За его рулем находился 63-летний мужчина. Произошло столкновение.

Школьник был госпитализирован с ушибами и ссадинами.

Водитель автомобиля находился в трезвом состоянии, стаж вождения автомобилиста – 44 года.

В отношении родителей составлен административный протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

На неделе нетрезвый водитель сбил девочку на велосипеде в Новогрудке (читать далее).

# Авария в Минской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
КГБ: установлены факты взяток на десятки тысяч долларов. Задержаны несколько высоких должностных лиц
07 июня 2018 09:32

КГБ: установлены факты взяток на десятки тысяч долларов. Задержаны несколько высоких должностных лиц

Житель Лиды менял оконные рамы и упал с четвёртого этажа
07 июня 2018 09:28

Житель Лиды менял оконные рамы и упал с четвёртого этажа

Цех по производству лакокрасочных изделий горел в Дзержинске
07 июня 2018 08:55

Цех по производству лакокрасочных изделий горел в Дзержинске