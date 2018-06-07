9-летний велосипедист попал под колёса Ford в Столбцах

Новости Беларуси. В Столбцах в аварии пострадал мальчик-велосипедист.

По информации УВД Миноблисполкома, ДТП случилось вечером шестого июня. Девятилетний мальчик на велосипеде не предоставил преимущество в движении автомобилю Ford. За его рулем находился 63-летний мужчина. Произошло столкновение.

Школьник был госпитализирован с ушибами и ссадинами.

Водитель автомобиля находился в трезвом состоянии, стаж вождения автомобилиста – 44 года.

В отношении родителей составлен административный протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка.