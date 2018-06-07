9-летний велосипедист попал под колёса Ford в Столбцах

Новости Беларуси. В Столбцах в аварии пострадал мальчик-велосипедист.
По информации УВД Миноблисполкома, ДТП случилось вечером шестого июня. Девятилетний мальчик на велосипеде не предоставил преимущество в движении автомобилю Ford. За его рулем находился 63-летний мужчина. Произошло столкновение.
Школьник был госпитализирован с ушибами и ссадинами.
Водитель автомобиля находился в трезвом состоянии, стаж вождения автомобилиста – 44 года.
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