Новые коррупционные разоблачения в Беларуси: КГБ озвучил подробности

Новые коррупционные разоблачения в Беларуси сделал 7 июня председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик. По его словам, доказано, сумма взяток за год составляет около 140 тысяч долларов. Он предположил, что цифра однозначно будет расти. Задержаны несколько высоких должностных лиц. Подробности Комитет госбезопасности обнародует в ближайшее время.

Валерий Вакульчик, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:

Работа идет. Чтобы вскрыть всю систему, чтобы искоренили это все, в этом и причина, почему я не могу вам этого сказать сейчас. Пока еще рано.

К сожалению, по ряду вопросов разработки идут достаточно длительное время. О том случае, о котором я говорю, занимались этой работой достаточно долго, закрепляли, потому что это все носит масштабный характер. Мы должны учитывать права человека, даже если он совершил противоправные действия.