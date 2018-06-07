КГБ: В отношении белорусов из агентурной сети украинца Шаройко идёт объективное разбирательство

Новости Беларуси. 7 июня председатель КГБ сообщил журналистам, что в отношении белорусов из агентурной сети украинца Шаройко идет объективное разбирательство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые коррупционные разоблачения в Беларуси: КГБ озвучил подробности

Напомним, что он создал агентурную сеть из числа граждан Беларуси, которые за денежное вознаграждение выполняли его задания по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере.