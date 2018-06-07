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КГБ: В отношении белорусов из агентурной сети украинца Шаройко идёт объективное разбирательство

07 июня 2018 11:14
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Новости Беларуси. 7 июня председатель КГБ сообщил журналистам, что в отношении белорусов из агентурной сети украинца Шаройко идет объективное разбирательство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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КГБ: В отношении белорусов из агентурной сети украинца Шаройко идёт объективное разбирательство-1

Напомним, что он создал агентурную сеть из числа граждан Беларуси, которые за денежное вознаграждение выполняли его задания по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере.

КГБ: В отношении белорусов из агентурной сети украинца Шаройко идёт объективное разбирательство-4

Сам Павел Шаройко признал, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки, работающим под прикрытием, а также сообщил свое воинское звание - полковник.

# Криминал # происшествия # Фотофакт

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