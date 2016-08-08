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Дело о «черных риелторах»: трем жителям Могилева предъявлено обвинение по 9 статьям УК

08 августа 2016 13:24
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Новости Беларуси. Разбой, убийство, мошенничество и незаконный оборот психотропных веществ. Обвинение трем жителям Могилева предъявлено по 9 статьям Уголовного кодекса. Следственным комитетом завершено расследование уголовного дела.

Преступники, а это двое мужчин и одна женщина, были задержаны еще весной 2015 года. Их жертвами, как правило, становились безработные, одинокие люди, которые злоупотребляли спиртными напитками. Схема была проста. Жертв уговаривали продать свое жилье, обещая помочь в покупке квартир меньшей площади на более выгодных условиях. После того, как потерпевшие получали наличные, обвиняемые забирали деньги обратно. В алкоголь жертвам подмешивали снотворное. После такой преступной смеси их убивали. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Убийство

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