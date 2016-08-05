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Попытка поджога бензоколонки в Минске попала на видео

05 августа 2016 11:17
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Новости Беларуси. Пожилой мужчина зашел на территорию автозаправочной станции, расположенной по улице Ваупшасова в Минске. Подойдя к одной из колонок, он достал топливно-раздаточный кран и, нажав на ручку, слил остатки топлива на асфальт, после чего поджег.

Алексей Климович, официальный председатель Следственного комитета Республики Беларусь:
Дальнейшие действия мужчины были остановлены вовремя подошедшими сотрудниками АЗС. Партизанским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении 64-летнего мужчины, подозреваемого в попытке повреждения топливно-раздаточной колонки. Действия мужчины квалифицированы следствием по ч.1 ст.14, ч.2 ст.218 Уголовного кодекса Республики Беларусь. К минчанину применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Что толкнуло мужчину на этот шаг, выясняют следователи.

Допрашиваются работники станции и очевидцы произошедшего.

# происшествия # Поджог автомобилей # Алексей Климович

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