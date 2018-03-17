Делали эндоскопию, рентген. МИД Беларуси взял на контроль инцидент с белоруской на литовской границе

Новости Беларуси. Посольство Беларуси в Вильнюсе направило ноту Литве по поводу инцидента с нашей соотечественницей на границе по прилете в Вильнюс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, накануне гражданка Беларуси Ника Кошар в социальной сети рассказала, что ее задержали по необоснованному подозрению в транспортировке наркотиков, а также подвергли грубому досмотру и ряду медицинских обследований, включая рентген и эндоскопию. Это произошло в Вильнюсе, куда она прилетела из Перу с пересадкой в Амстердаме. Как сообщила нам девушка, сейчас она держит связь с нашими дипломатами, которые связались с ней сразу же после инцидента. Все обстоятельства случившегося уточняются. Белоруска о досмотре в аэропорту Вильнюса: «Взяли на анализ на наркотики всё, что было в чемодане»

Андрей Шупляк, заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси:

После уточнения всех обстоятельств инцидента, ей было рекомендовано обратиться с жалобами в официальные инстанции Литвы. Нами, в свою очередь, была подготовлена и направлена литовской стороне официальная нота с запросом об обстоятельствах инцидента, который случился с белорусской гражданкой, с просьбой провести расследование и официально информировать белорусскую сторону о результатах этого расследования.