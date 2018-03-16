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Выпили жидкость синего цвета: двое мужчин погибли в Минском районе

16 марта 2018 16:12
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Новости Беларуси. В Минском районе несколько человек отравились суррогатом. Двое погибли, один – в больнице, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Выпили жидкость синего цвета: двое мужчин погибли в Минском районе-1

Случилось это две недели назад. Двое мужчин зашли в гости к знакомому, где и выпили жидкость синего цвета. Один из них умер почти сразу, второй – через неделю, за жизнь третьего борются медики. Причину происшествия устанавливают правоохранители. Возбуждено уголовное дело.

# происшествия # Отравления # Фотофакт

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