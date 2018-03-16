Выпили жидкость синего цвета: двое мужчин погибли в Минском районе

Новости Беларуси. В Минском районе несколько человек отравились суррогатом. Двое погибли, один – в больнице, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Случилось это две недели назад. Двое мужчин зашли в гости к знакомому, где и выпили жидкость синего цвета. Один из них умер почти сразу, второй – через неделю, за жизнь третьего борются медики. Причину происшествия устанавливают правоохранители. Возбуждено уголовное дело.