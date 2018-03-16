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Украл сушеную щуку: в Борисове мужчина попытался вынести из магазина продукты под курткой

16 марта 2018 16:13
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Новости Беларуси. В Борисове задержали мужчину, который пытался ограбить магазин, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Украл сушеную щуку: в Борисове мужчина попытался вынести из магазина продукты под курткой-1

В рыбном отделе он выбрал сушеную щуку и вместо корзины спрятал товар под одежду. После по такой же схеме посетил и мясной отдел. На выходе его попросили расстегнуть куртку, мужчина оттолкнул продавца и бросился бежать.

Украл сушеную щуку: в Борисове мужчина попытался вынести из магазина продукты под курткой-4

Задержать преступника помогли граждане. Возбуждено уголовное дело.

# происшествия # Фотофакт # Кража

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