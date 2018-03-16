Украл сушеную щуку: в Борисове мужчина попытался вынести из магазина продукты под курткой

Новости Беларуси. В Борисове задержали мужчину, который пытался ограбить магазин, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В рыбном отделе он выбрал сушеную щуку и вместо корзины спрятал товар под одежду. После по такой же схеме посетил и мясной отдел. На выходе его попросили расстегнуть куртку, мужчина оттолкнул продавца и бросился бежать.