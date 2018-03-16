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Спустя почти 20 лет. В Березовском районе обнаружены останки исчезнувшего мужчины

16 марта 2018 15:47
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Новости Беларуси. В Березовском районе были обнаружены останки мужчины, который исчез почти 20 лет назад.

По информации УСК по Брестской области, 32-летний житель Белоозерска безвестно исчез в 1999 году. Его останки были обнаружены 15 марта нынешнего года.

На протяжении долгого времени работа по расследованию уголовного дела не прекращалась.

Правоохранителями было установлено лицо, которое могло располагать информацией о исчезновении пропавшего. Им оказался 45-летний житель Белоозерска. Его допросили следователи.

Он рассказал, что был знаком с пропавшим мужчиной. В 1999 году после распития алкогольных напитков в квартире мужчины знакомый упал и ударился головой. Из-за этого он скончался. Мужчина испугался и не стал сообщать о случившемся правоохранителям, а закопал тело в подвале соседнего дома.  

Назначен ряд экспертиз. Следствие даст правовую оценку действиям мужчины. 

В начале июня прошлого года мешок с человеческими костями нашли в Рогачевском районе (читать далее). 

# происшествия # Несчастный случай

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