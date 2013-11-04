Циркачи обманули жителей Бреста на 400 миллионов рублей

Новости Беларуси. В Бресте представители зарегистрированной в Минске фирмы «Цирк-шоу» показали «фокус», каких в городе над Бугом еще не видели. Практически на глазах у изумленной публики циркачи накануне увели, а точнее, увезли, порядка 400 миллионов рублей. И это только предварительные подсчеты. Более 4 тысяч человек пришли на шоу, которое не состоялось. Цирк уехал в неизвестном направлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Драчев, директор хоккейного клуба «Брест»:

Организаторы выставляют арену на льду, делают дорожку, ставят занавес, выключается свет, и софиты светят непосредственно на саму арену.

Яркое шоу на Ледовой арене представлялось не только в воображении директора Брестского ледового дворца. Акробатические номера, выступления животных и необычные фокусы зазывали зрителей с афиш, которые были расклеены буквально по всему городу.

Билеты на цирк «Мадагаскар» раскупались как горячие пирожки: более 4 тысяч мест на 2 представления. Но шоу брестчане так и не увидели. Сегодня говорят: насторожиться нужно было сразу, ведь даже билеты на выступление гастролеров - обычная ксерокопия.

Людмила Гурина, потерпевшая:

Расстроились, естественно! Собирались же на представление. Приехала вдвоем с дочерью. Естественно, все были очень недовольны. Люди с детьми шли, дети плакали: «Мам, где цирк, ну как это цирк не приехал?»

«Ловкости рук» аферистов мог бы позавидовать даже легендарный Копперфильд. Билеты организаторы продавали сами - арендовали кассу в Ледовом, поэтому вся выручка, как по мановению волшебной палочки, перемещалась в карманы устроителей. Среди пострадавших и сам Брестский ледовый - за аренду организаторы цирка должны были рассчитаться уже после представления. Встреча директора Ледового дворца с обманутыми зрителями в день обещанного шоу едва не превратилась в «смертельный номер».

Вадим Драчев, директор хоккейного клуба «Брест»:

Я приехал в выходной день и пытался сам поговорить с людьми. Люди у нас темпераментные, не все адекватно реагируют на это. Поэтому мне пришлось вызвать представителей московского РОВД, потом я пригласил представителей ОБЭП, потому что ситуация просто выходила за рамки. Люди говорили вплоть до того, что «давайте выдавайте деньги из своей кассы».

Первоначально предложение провести цирковое представление у хозяев Ледовой арены подозрений не вызвало: со столичной фирмой-организатором в Бресте сотрудничали не раз. Арендодатели забеспокоились только когда организаторы вовремя не предоставили необходимые документы. Увидеть частников-циркачей невозможно и по месту регистрации фирмы в Минске.

«Куда уехал цирк?» - предстоит выяснить следователям. Но уже сегодня ясно: такого грандиозного «надувательства» Брест еще не видел.

Оперативный сотрудник Московского РОВД Бреста:

3 ноября 2013 года в отделение московского РОВД города Бреста обратились большое количество граждан. В настоящее время по данным заявления проводится проверка: устанавливаются причины отмены представления и лица, к этому причастные.

Масштабы аферы впечатляют: только через кассу Ледового дворца продали билетов более чем на 25 миллионов рублей. На десятки миллионов их приобрели крупные предприятия области по безналу. Предварительная сумма ущерба - почти 400 миллионов белорусских рублей. Организаторы на афишах обещали «впечатляющее шоу» - хоть с этим брестчан не обманули.