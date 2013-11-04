На Сурганова в Минске мужчина подшофе и под кайфом прыгал по балконам многоэтажки

Новости Беларуси. Прибывшие на место происшествия спасатели увидели мужчину, который находился на балконе седьмого этажа (со стороны улицы) девятиэтажного жилого дома. Позже выяснилось, что минчанин находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

Накануне вечером мужчина зашёл в гости к своей знакомой. Квартира девушки находится на девятом этажа дома, где всё и произошло. Утром хозяйка квартиры обнаружила гостя на балконе квартиры, расположенной на седьмом этаже со стороны улицы.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:

В результате сотрудники МЧС поднялись по автолестнице, зафиксировали мужчину, после чего погрузили его в люльку поднятого коленчатого подъемника и спустили на землю.



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