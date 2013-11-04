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На Сурганова в Минске мужчина подшофе и под кайфом прыгал по балконам многоэтажки

04 ноября 2013 17:13
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Новости Беларуси. Прибывшие на место происшествия спасатели увидели мужчину, который находился на балконе седьмого этажа (со стороны улицы) девятиэтажного жилого дома. Позже выяснилось, что минчанин находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

Накануне вечером мужчина зашёл в гости к своей знакомой. Квартира девушки находится на девятом этажа дома, где всё и произошло. Утром хозяйка квартиры обнаружила гостя на балконе квартиры, расположенной на седьмом этаже со стороны улицы.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:
В результате сотрудники МЧС поднялись по автолестнице, зафиксировали мужчину, после чего погрузили его в люльку поднятого коленчатого подъемника и спустили на землю.

В январе прошлого года жителей Жлобина шокировала новость: 20-летняя женщина-бармен торговала марихуаной прямо на рабочем месте. В последствии оказалось, что наркобизнес буфетчицы – дело семейное: марихуаной приторговывал и муж. Дома у любителей сделать деньги на травке нашли 400 граммов готового к реализации наркопродукта (смотрите видео).

# происшествия # Наркотики

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