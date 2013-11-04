Более 200 населенных пунктов Минской и Витебской областей остались без электричества из-за сильного ветра

Новости Беларуси. Спасатели и электрики продолжают устранять последствия непогоды. Так, помощь понадобилась жителям более 200 населенных пунктов республики. Они оказались без электричества. В большей степени ненастье, а именно усиление ветра, затронуло Минскую и Витебскую области - в Глубокском и Полоцком районах.

Во второй половине дня синоптики прогнозируют ветер в 15-20 метров в секунду и дожди в некоторых регионах страны.

Сейчас температура воздуха составляет плюс 11 градусов. Вечером похолодает до плюс 9, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.