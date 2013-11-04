Новости Минска. Затопило новую развязку на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Алибегова в Минске, которая даже не успела открыться. Подвела ливневая канализация, которая уходит под проспект Дзержинского. Однако основная причина затопления кроется в протекающей там реке Мышке, с которой и завязана ливневка.

Сейчас на месте ЧП ведутся комплексные работы. Уже в течение этого месяца планируют ввести в строй канализации, а саму развязку дорожники намерены сдать к концу этого года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.