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Затопило новую развязку на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Алибегова в Минске

04 ноября 2013 18:05
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Новости Минска. Затопило новую развязку на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Алибегова в Минске, которая даже не успела открыться. Подвела ливневая канализация, которая уходит под проспект Дзержинского. Однако основная причина затопления кроется в протекающей там реке Мышке, с которой и завязана ливневка.

Сейчас на месте ЧП ведутся комплексные работы. Уже в течение этого месяца планируют ввести в строй канализации, а саму развязку дорожники намерены сдать к концу этого года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# происшествия # Потоп в Минске

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