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Мать двоих детей дважды сломала шею из-за смеха и чихания

02 июня 2017 18:33
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Новости Великобритании. «Больше никакого смеха и чиханья! Мне нужна здоровая шея!». 33-летняя Моника Джеффри дала обещание себе и своим родным: больше никогда не делать резких движений. Впереди у матери двоих детей – долгий и сложный период реабилитации. Она сломала шею, когда сильно рассмеялась. Несчастный случай произошел на рабочем месте.

Мать двоих детей дважды сломала шею из-за смеха и чихания-1



Сейчас Моника смеется над своей травмой, даже иронизирует. Но тогда было совсем не до смеха. Ситуацию омрачает предыдущая травма шеи. Несколько лет назад женщина сломала шею, когда… чихала. Она очень перепугалась: в соседней комнате находился ее новорожденный ребенок.

Как отметили медики, из-за резкого движения шейные позвонки сместились таким образом, что Монику частично парализовало. Женщина написала о произошедшем мужу, он вызвал скорую. Девушка около трех месяцев ходила со специальным фиксатором на шее.

# травматология # Фотофакт # калейдоскоп # Моника Джеффри

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