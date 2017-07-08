Зрители до последнего думали, что происходящее часть шоу: в Мадриде во время выступления разбился акробат

Новости Испании. Трагедией закончился музыкальный фестиваль в Мадриде. Во время зрелищного номера погиб акробат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Испании. Трагедией закончился музыкальный фестиваль в Мадриде. Во время зрелищного номера погиб акробат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мужчина выполнял трюки в подвешенной под куполом здания клетке. В какой-то момент у него оборвалось крепление – и акробат с большой высоты – почти 30 метров – упал низ.
Всё это произошло на глазах 35-тысячной публики
Зрители до последнего думали, что всё происходящее – часть шоу. Спасти артиста, к сожалению, не удалось. Он скончался в машине скорой помощи.