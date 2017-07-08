Прямой эфир

Зрители до последнего думали, что происходящее часть шоу: в Мадриде во время выступления разбился акробат

08 июля 2017 17:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Испании. Трагедией закончился музыкальный фестиваль в Мадриде. Во время зрелищного номера погиб акробат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зрители до последнего думали, что происходящее часть шоу: в Мадриде во время выступления разбился акробат -1

Мужчина выполнял трюки в подвешенной под куполом здания клетке. В какой-то момент у него оборвалось крепление – и акробат с большой высоты –  почти 30 метров –  упал низ.

Всё это произошло на глазах 35-тысячной публики

Зрители до последнего думали, что происходящее часть шоу: в Мадриде во время выступления разбился акробат -4

Зрители до последнего думали, что всё происходящее – часть шоу. Спасти артиста, к сожалению, не удалось. Он скончался в машине скорой помощи.

# Фотофакт # Несчастный случай

Другие новости рубрики

Все новости
В Белостоке на строительной площадке нашли бомбу времен Второй мировой войны весом в полтонны
08 июля 2017 17:24

В Белостоке на строительной площадке нашли бомбу времен Второй мировой войны весом в полтонны

В Гамбурге завершился саммит «большой двадцатки»: страны-участницы заявили о желании создать рабочие места в Африке
08 июля 2017 17:20

В Гамбурге завершился саммит «большой двадцатки»: страны-участницы заявили о желании создать рабочие места в Африке

В рамках саммита «большой двадцатки» президенты России и Франции обсудили тему украинского кризиса
08 июля 2017 11:30

В рамках саммита «большой двадцатки» президенты России и Франции обсудили тему украинского кризиса