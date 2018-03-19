В США во время выступления разбился акробат Cirque du Soleil. Мужчина упал с высоты шести метров

Новости США. Вечером 17 марта в американском городе Тампа штата Флорида разбился акробат Cirque du Soleil.

По сведениям телеканала WFLA, при выполнении трюка на кольцах 38-летний гимнаст Янн Арно упал с высоты около шести метров. Пострадавшего доставили в больницу, где мужчина скончался. Сообщается, что Арно работал в цирке более 15 лет.

«В ближайшие дни и недели наше внимание будет сосредоточено на поддержке семьи Янна и наших сотрудников, особенно команды VOLTA, мы переживём эти трудные времена вместе», – рассказал директор Cirque du Soleil Даниэль Ламарре.

На воскресенье у VOLTA было запланировано ещё два выступления. Они были отменены.

Департамент полиции Тампы и Министерство труда США проведут расследование инцидента.

Летом 2013 года упала с высоты около 15 метров артистка шоу Сirque du Soleil.