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В США во время выступления разбился акробат Cirque du Soleil. Мужчина упал с высоты шести метров

19 марта 2018 06:56
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Новости США. Вечером 17 марта в американском городе Тампа штата Флорида разбился акробат Cirque du Soleil.  

По сведениям телеканала WFLA, при выполнении трюка на кольцах 38-летний гимнаст Янн Арно упал с высоты около шести метров. Пострадавшего доставили в больницу, где мужчина скончался. Сообщается, что Арно работал в цирке более 15 лет.  

«В ближайшие дни и недели наше внимание будет сосредоточено на поддержке семьи Янна и наших сотрудников, особенно команды VOLTA, мы переживём эти трудные времена вместе», – рассказал директор Cirque du Soleil Даниэль Ламарре.  

На воскресенье у VOLTA было запланировано ещё два выступления. Они были отменены.  

Департамент полиции Тампы и Министерство труда США проведут расследование инцидента.  

Летом 2013 года упала с высоты около 15 метров артистка шоу Сirque du Soleil. 

Погибшая занималась акробатикой более 20 лет – здесь подробнее.  

# Падение с высоты

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