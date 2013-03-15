Циклон «Хавер» в Беларуси: снежная буря и закрытый аэропорт в Минске, потоп в Гомеле

Новости Беларуси. Главная новость дня – непогода. Беларусь накрыл циклон. На большей части республики сильный снег, метели, на дорогах снежные заносы. Погодные сайты стали 15 марта самыми популярными ресурсами Байнета. Из-за метеоусловий закрыт Национальный аэропорт «Минск». Обесточено более полутысячи населенных пунктов. Снежная буря – причина и автомобильных заторов. Только возле столицы – десятки ДТП.

Крупная авария произошла в Дзержинском районе: столкнулись около 70 машин, есть пострадавшие. Циклон «Хавер» вызвал проблемы с транспортным обслуживанием. В Минске введен режим «Повышенной готовности». По сообщениям синоптиков, снег и ветер будут и 16 марта. Занятия в школах страны рекомендовано отменить.

Циклон «Хавер» в Беларусь пришел 15 марта утром с северной части Украины, эпицентр проследовал сначала через Гомельскую и Могилевскую область, накрыв при этом практически всю республику, и в эти минуты приближается в Смоленской области России.

Нелетная погода в небе над столицей внесла коррективы и в жизнь гомельского аэропорта. Здесь 15 марта дважды совершали вынужденную посадку рейсы авиакомпании «Белавиа». В 13.10 приземлился самолет из «Домодедово», а в 15.55 – из Стамбула.

Общее число пассажиров – почти 250 человек. Среди них – белорусский певец Дмитрий Колдун и российский актер Иван Охлобыстин. Они, как, собственно, и большинство приземлившихся в Гомеле, предпочли продолжить путь в белорусскую столицу наземным транспортом. Ожидать летную погоду в аэропорту осталось всего несколько десятков человек.

Пассажир:

Я впервые в Беларуси. И в Гомеле впервые.

Конечно, это нарушило мои планы, но посидеть, посмотреть природу. Я так понимаю, это центр циклона. Солнышко светит. Такая пауза. Можно подумать о жизни.

Однако солнышко над Гомелем светило 15 марта недолго. Более суток в городе не прекращался дождь. К таким обильным осадкам после зимы оказалась не готова ливневая канализация. Дороги превратились в реки, а вот автомобили кораблями не стали.

В вешних водах утонуло несколько автомобилей и десятки автомобильных номеров, их владельцы ждут пока откачают воду, правда, шансы найти госномер небольшие. Многим придется оформлять документы заново, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Житель Гомеля:

До половины заливало машину. Приехал домой, посмотрел, что номеров нет.

Из-за сильных порывов ветра на трассе М1-Е30 автомобили попросту сдувает. Огромные снежные заносы, а видимость на дорогах максимальная –метров 30. Как результат, огромное количество мелких аварии, а некоторые транспортные средства и вовсе оказываются в кювете.

Дорожные условия крайне сложные. Количество аварий возросло в разы. Так, на выезде из Бреста произошло крупное ДТП с участием шести машин. За считанные минуты на трассе образовалась пробка более километра. На несколько часов сотрудники Госавтоинспекции вынуждены были закрыть движение вплоть до пункта взимания дорожных сборов «Федьковичи». Стихия спровоцировала настоящий транспортный коллапс.

Жители Бреста:

Люди не хотят считаться с непогодой. Очень многие едут 80 и выше. Хотя можно притормозить.

За 10 лет, сколько я вожу машину, такая погода первый раз.

Представитель Госавтоинспекции:

Мы, предвидя такую ситуацию, ограничили скорость движения транспортных средств по основной магистрали области (М1-Е30) до 90 км в час. Но в то же время призываем участников дорожного движения двигаться с такой скоростью, чтобы обеспечить свою безопасность, или же воздержаться от поездок.

Апогей снежного шторма пришелся аккурат на конец рабочего дня. Возвращение домой стало настоящей проблемой для автомобилистов. Несмотря на предупреждения, многие не отказались от личного транспорта. Движение по проспекту Независимости в Минске практически парализовано. Впрочем, и другие автомагистрали столицы превратились в одну сплошную пробку.

В течение дня скорость по городу – не более 30 километров в час – в условиях сильнейшей метели не разгонишься. Из-за снега не видно асфальта. Машины заносит даже на ровном месте. ДТП фиксируются каждую минуту. Из-за масштабных аварий на трассе Минск – Могилев сотрудники ГАИ перекрыли Партизанский проспект. Пробка растянулась от площади Ванеева до поселка Сосны. Замерло движение на выезде в районе Уручья. Стоит улица Притыцкого, Сурганова, Ленина. Транспортный коллапс охватил весь город.

Суровый циклон «Хавьер» замел дороги Минской области. Заблокировано несколько важных трасс. Так, перекрыта дорога Минск – Дзержинск в районе Фаниполя. Здесь произошла целая серия ДТП: число поврежденных авто идет на десятки. Пробка растянулась на километры.

На место выехала наша съемочная группа, однако также стала жертвой непогоды. Дорога, которая обычно занимает не более часа, растянулась на день.

Дмитрий Боярович, корреспондент СТВ:

Находимся где-то между Дзержинском и Фаниполем. До Фаниполя не доезжая километра 4-5. Едем в обратную сторону. Сейчас стоим в пробке безнадежно. Автомобили двигаются со скоростью примерно 10-15 км/ч. И то очень редко. На обочинах с обеих сторон находятся автомобили либо пострадавшие в аварии, которых сотрудники ГАИ оттягивали на третью полосу, чтобы они не мешали движению остальных, либо автомобили, которые сейчас как-то пострадали.

Нелетной погода стала не только для автомобилистов. Закрыт Национальный аэропорт «Минск». Каждый час отменяются выезды пригородных и международных автобусов. Железнодорожное сообщение пока держится: поезда опаздывают максимум на 15 минут.

Снег и ураганный ветер задержится в столице до следующих суток. Комиссией по чрезвычайным ситуациям при Мингорисполкоме введен режим «Повышенная готовность». Однако кто-то в такой ситуации, возможно, найдет и плюсы. Хорошая новость для столичных школьников: занятия 16 марта отменены.

За сутки в Могилевской области выпало почти 3 декадные нормы осадков. Высота сугробов местами достигает полутора метров. На борьбу со снежной стихией вышли более 200 единиц техники и тысячи коммунальщиков.

Снегопады парализовали движение транспорта по всей области. Из-за многочисленных заторов в Могилеве грузовикам и фурам перекрыли въезд в город. В некоторых районах области сильный снегопад сменился на мокрый снег и дождь. Обрывы на линиях электропередач привели к тому, что без света остались около 100 населенных пунктов и ряд ферм. До многих мест электрики просто не могут доехать – замело дороги. На трассах местного значения транспорт стоит в ожидании расчистки. Зафиксировано порядка 50 мелких ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представитель коммунальной службы Могилева:

В настоящее время задействовано свыше 70 единиц техники, около 1000 работников практически в круглосуточном режиме занимаются расчисткой от снега дворовых территорий. В первую очередь, естественно, расчищаются маршруты движения общественного транспорта, мосты, путепроводы.

На Витебский регион циклон только надвигается, но его дыхание здесь уже почувствовали. Снегопад с метелью и сильный ветер – город буквально заметает на глазах. Но, по словам синоптиков, это только репетиция. С приближением циклона порывы ветра достигнут 24 метров в секунду.

Метель усиливается с каждым часом. Движение на городских улицах затруднено. Видимость на дорогах, как говорится, – «молоко». Сильнее всего непогода разгулялась в юго-западных районах. Пока ЧП и климатических рекордов не зафиксировано. Прогнозируется, что ненастье продержится до следующего вечера.

Жители Витебска:

Утром было так хорошо, а теперь вот попробуй до дома дойти: и ветер, и снег.

Гродненская область меньше всего пострадала от непогоды. Сильные снегопады и ветер наблюдались только на востоке региона. Так, в Слонимском районе из-за стихии обесточенными оказались 14 деревень и две молочно-товарные фермы. Энергетики сработали оперативно и сейчас подача электроэнергии восстановлена.

Сегодня, 16 марта, в 8.00 возобновил свою работу Национальный аэропорт «Минск».