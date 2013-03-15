Дорога на Минск заблокирована из-за фуры, застрявшей в Слободе

Новости Беларуси. Как передаёт с места событий корреспондент ctv.by, уже более часа (15 марта 18.00) по трассе М2 со стороны Смолевичей в Минск можно добраться только пешком.

На повороте в агрогородок Слобода застряла фура, упёршись в сугроб. Из-за этого образовалась многокилометровая пробка, которую невозможно объехать. Водители остальных автомобилей сидят и ждут, водитель фуры помощи не просит, пытается буксовать.

За два часа в районе места происшествия на трассе наш корреспондент наблюдал лишь две снегоуборочные машины. Некоторые водители бросают свои автомобили и добираются в Минск на попутках или пешком.

Сегодня, 16 марта, как сообщают читатели onliner.by, движение нормальное. «Дорога из аэропорта Минск-2 на Минск через Курган свободна (друг позвонил, прилетел утром)», - пишут очевидцы.