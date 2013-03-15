В Правительстве Беларуси создан оперативный штаб по реагированию на непогоду под руководством Анатолия Калинина

Новости Беларуси. В Правительстве создан оперативный штаб по реагированию на непогоду под руководством заместителя премьер-министра Анатолия Калинина. Ситуация находится под контролем. В режиме постоянного дежурства работают местные органы власти, все дорожные и коммунальные службы, подразделения МЧС, ГАИ, Минобороны, Минздрава и другие.

Максимально задействованы силы и средства для расчистки дорог и обеспечения функционирования инженерных и транспортных инфраструктур. Населению настоятельно рекомендовано в связи с крайне неблагоприятными погодными условиями исключить использование личного автотранспорта, отказаться от передвижения на большие расстояния. Детям и пожилым людям рекомендуется без надобности не выходить на улицу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Пиневич, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:

Ситуация достаточно напряженная, но вполне управляемая. Первая и основная наша задача – обеспечить необходимый доступ службы скорой помощи к пациентам, которым необходима помощь. Второй вопрос – недоезды к учебным учреждениям. Это во всех регионах нашей страны. И третье – собственное обеспечение безопасности функционирования наших учреждений. При необходимости службой скорой помощи медицинская помощь будет оказана в полном объеме. Для этого есть все предпосылки.