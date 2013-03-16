Циклон «Хавер» парализовал Россию, Украину и Венгрию

Новости России. Устраняют последствия разгула стихии в столице России. За прошедшие сутки в мегаполисе выпала почти месячная норма осадков. И если в первой половине дня на Москву обрушились обильные снегопады, то уже во второй половине дня из-за потепления коммунальщики откачивали талую воду. Столь обильного снегопада в марте регион не знал последние 130 лет.

Однако то, что сейчас переживает Центральная Россия, лишь отголоски стихии, которая парализовала Европу. Сильный снегопад и ветер в Венгрии сковали движение на междугородних трассах. Пробки на дорогах растянулись на сотни километров.

Сложная ситуация и в Украине. Без света - сотни населенных пунктов. В снежной блокаде - тысячи машин. Циклон ослабевает, но идут морозы, которые превратят дороги в каток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.