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Циклон «Хавер» парализовал Россию, Украину и Венгрию

16 марта 2013 18:47
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Новости России. Устраняют последствия разгула стихии в столице России. За прошедшие сутки в мегаполисе выпала почти месячная норма осадков. И если в первой половине дня на Москву обрушились обильные снегопады, то уже во второй половине дня из-за потепления  коммунальщики откачивали талую воду. Столь обильного снегопада в марте регион не знал последние 130 лет.

Однако то, что сейчас переживает Центральная Россия, лишь отголоски стихии, которая парализовала Европу.  Сильный снегопад и ветер в Венгрии сковали движение на междугородних трассах. Пробки на дорогах растянулись на сотни километров.

Сложная ситуация и в Украине. Без света - сотни населенных пунктов. В снежной блокаде - тысячи машин. Циклон ослабевает, но идут морозы, которые превратят дороги в каток, сообщили в программе Новости «24 часа»  на СТВ.

# происшествия # Погода # Циклон «Хавер» в Беларуси

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