Что означало самосожжение в Смолевичах? Мнение политолога

Новости Беларуси. Еще одна попытка раскачать ситуацию и найти ту самую сакральную жертву. Расчетливо и цинично. Жители Смолевич стали свидетелями очередной провокации, которая в итоге закончилась увечьями человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 18 сентября примерно в полдень у местного РУВД мужчина облил себя бензином, а затем поджег. На помощь самосожженцу поспешил сотрудник райотдела, который из огнетушителя погасил пламя. Сейчас пострадавший находится в реанимации с обширными ожогами тела.

Обращает на себя внимание и тот факт, что его соучастница хладнокровно снимала происходящее на телефон, а потом выложила в интернет.

В Смолевичах 36-летний гражданин поджигает себя перед зданием милиции и оказывается в реанимации с тяжелейшими ожогами.

События не связаны с политикой. Это считает МВД. А оппозиция – нет. Проходившая рядом женщина цинично снимает происходящее на телефон.

Дмитрий Куликов, политолог и публицист (Россия):

Когда появляется такой повод – с человеком, может быть, не совсем психически здоровым – в их логике грешно этот повод не использовать. Как говорится, добыча сама идет в руки. Поэтому как только такая возможность появилась, они сразу это сделали. Тем более на воскресенье объявляются новые протестные движи, как они говорят. Конечно, для разжигания интенсивности этого движа этот случай был как раз в кассу. Вот они им цинично и воспользовались. А ведь прецедент уже был. 10 лет назад «Арабская весна» началась с такого же самосожжения в Тунисе.