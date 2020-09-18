Нетрезвые бобруйчане сняли государственный флаг со здания типографии

Новости Беларуси. Двое жителей Бобруйска сняли государственный флаг со здания типографии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вскоре они были задержаны. Один из них ранее судим за незаконный оборот наркотиков. Оба неоднократно привлекались к административной ответственности.

Выпившие мужчины хотели сфотографироваться с трофеем, но теперь их фиксирует камера в СИЗО. Их действиям будет дана правовая оценка.