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Нетрезвые бобруйчане сняли государственный флаг со здания типографии

18 сентября 2020 07:24
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Новости Беларуси. Двое жителей Бобруйска сняли государственный флаг со здания типографии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нетрезвые бобруйчане сняли государственный флаг со здания типографии-1

Вскоре они были задержаны. Один из них ранее судим за незаконный оборот наркотиков. Оба неоднократно привлекались к административной ответственности.

Выпившие мужчины хотели сфотографироваться с трофеем, но теперь их фиксирует камера в СИЗО. Их действиям будет дана правовая оценка.

# Милиция Беларуси # происшествия # Фотофакт

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