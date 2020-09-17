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В Минске пьяный мужчина ударил начальника поезда, который не позволил ему войти в вагон

17 сентября 2020 15:10
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Новости Беларуси. Сотрудники милиции задержали жителя Минской области, ударившего начальника поезда, который не позволил пьяному пассажиру войти в вагон, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Все произошло на перроне железнодорожного вокзала. Незадолго до отправления поезда Минск – Гомель подозреваемый вместе с товарищем употребляли алкоголь. На это обратил внимание начальник поезда, который в последующем не разрешил ему пройти в вагон в пьяном виде.

Злоумышленника задержали на вокзале. 32-летний житель Минской области сознался в содеянном.

В Минске пьяный мужчина ударил начальника поезда, который не позволил ему войти в вагон-1

При проведении досмотра милиционеры обнаружили сверток с веществом растительного происхождения. В дальнейшем в квартире, которую мужчина арендовал, была изъята и банка с аналогичным веществом.

Правовую оценку мужчине дадут следователи. Возбуждено уголовное дело.

# Нападение # происшествия # Фотофакт

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