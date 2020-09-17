В Минске пьяный мужчина ударил начальника поезда, который не позволил ему войти в вагон

Новости Беларуси. Сотрудники милиции задержали жителя Минской области, ударившего начальника поезда, который не позволил пьяному пассажиру войти в вагон, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Все произошло на перроне железнодорожного вокзала. Незадолго до отправления поезда Минск – Гомель подозреваемый вместе с товарищем употребляли алкоголь. На это обратил внимание начальник поезда, который в последующем не разрешил ему пройти в вагон в пьяном виде.