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В Столбцовском районе из-за ветра обрушилась часть стены детского сада

18 сентября 2020 14:17
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Новости Беларуси. В детском саду Столбцовского района обрушился парапет и часть внешней стены. Пострадавших нет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Столбцовском районе из-за ветра обрушилась часть стены детского сада-1

Чрезвычайное происшествие случилось в 4 часа утра в детском саду агрогородка Старый Свержень. На момент инцидента в здании находился только охранник. Всего дошкольное учреждение посещают 65 детей, персонал – 25 человек.

В Столбцовском районе из-за ветра обрушилась часть стены детского сада-4

Оперативно прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где было принято решение приостановить работу учреждения до завершения реставрационных работ. Детей, которые посещают учреждение, распределили в ближайшие сады. Предварительная причина происшествия – сильный ветер.

# ЧП # происшествия # Фотофакт

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