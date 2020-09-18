В Столбцовском районе из-за ветра обрушилась часть стены детского сада

Новости Беларуси. В детском саду Столбцовского района обрушился парапет и часть внешней стены. Пострадавших нет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Чрезвычайное происшествие случилось в 4 часа утра в детском саду агрогородка Старый Свержень. На момент инцидента в здании находился только охранник. Всего дошкольное учреждение посещают 65 детей, персонал – 25 человек.