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ГПК: подростку из Гвинеи грозит ампутация стоп из-за зверств латвийских военных

26 октября 2023 17:35
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Подростку из Гвинеи грозит ампутация стоп из-за зверств латвийских военных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они выбросили 17-летнего парня за забор на границе, где того в бессознательном состоянии обнаружили белорусские пограничники. На место вызвали скорую.

ГПК: подростку из Гвинеи грозит ампутация стоп из-за зверств латвийских военных-1

В больнице, куда был доставлен иностранный гражданин, у него диагностировали переохлаждение и обморожение конечностей. Врачи предпринимают все усилия, чтобы сохранить подростку здоровье. Этот случай – очередное доказательство бесчеловечного отношения европейской демократии к людям с другим цветом кожи. Жестокость стала обыденной практикой для польских и прибалтийских силовиков, которая применяется даже к несовершеннолетним. Что уже говорить о варварском отношении к природе. Европейская колючка ведет к неминуемой гибели лесных обитателей. С сентября 2022 года жертвами стали более 40 животных.

# Беженцы # происшествия # Фотофакт

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