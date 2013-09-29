Новости Беларуси. ЧП в Новогрудке. Футбольный матч закончился массовой дракой.

Любительское видео драки появилось в сети Интернет. На поле встречались футбольные команды «Цементник» и «Новогрудок». На 20 минуте матча на стадион выбежали порядка 20 человек в масках и набросились с кулаками на болельщиков. Потасовка длилась около получаса.

На стадион прибыли наряды милиции. Хулиганы поспешили скрыться, однако несколько человек удалось задержать. Пострадавшим медики оказали первую помощь.

Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.