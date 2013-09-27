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Крупный теракт в Пакистане: в автобусе, перевозившем госслужащих, произошел взрыв. Погибли более десятка человек

27 сентября 2013 12:28
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Новости Пакистана. На северо-западе Пакистана – крупный теракт. Бомба была заложена в задней части автобуса, перевозившего госслужащих из местных органов самоуправления.

В результате взрыва погибли более десятка человек. Около 30 получили ранения. Ни одна из действующих в регионе террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за инцидент.

Напомним, 22 сентября в результате взрывов у христианских церквей погибли по меньшей мере 75 человек. После этого христиане начали проводить акции протеста, требуя  защитить их от нападений экстремистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Терроризм # Теракт в Пакистане

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