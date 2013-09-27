В Могилёвской области среди бытовых отходов нашли труп новорождённого мальчика

Новости Беларуси. В Могилевском районе на полигоне бытовых отходов нашли мёртвого младенца. Новорожденный мальчик был в полиэтиленовом пакете.

При осмотре видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Местная милиция проводит проверку, выясняют обстоятельства происшедшего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, совсем недавно, 24 сентября, в городе Наровля Гомельской области в мусорном контейнере пенсионерка нашла мертвого новорожденного ребенка. Его тело было упаковано в черный мешок. По данному факту идет проверка.