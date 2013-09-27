В Индии обрушился 5-этажный жилой дом: более сотни человек находятся под завалами

Новости Индии. Трагический случай в Индии. В Мумбаи обрушился жилой пятиэтажный дом. По предварительным данным, под завалами – более сотни человек. На месте происшествия работают врачи и спасатели, извлекли из-под обломков уже около 20 жителей, среди которых дети. Погибли как минимум три человека. По предварительной информации, ЧП произошло из-за того, что дом находился в аварийном состоянии.

Обрушение зданий в Индии – довольно частое явление. Они происходят из-за нарушений правил безопасности во время строительства, а также распространены нелегальные стройки. Так, в минувшую 21 сентября в индийском городе Мумбра обрушилось четырехэтажное здание, а в апреле 2013 года подобное происшествие в Мумбаи унесло жизни более 70 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.