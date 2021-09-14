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В Минске стало плохо машинисту башенного крана. Спасатели спускали его с 40-метровой высоты

14 сентября 2021 22:16
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Новости Беларуси. Машинисту башенного крана понадобилась помощь спасателей. Происшествие случилось на стройплощадке на проспекте Победителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске стало плохо машинисту башенного крана. Спасатели спускали его с 40-метровой высоты-1

Во время работы мужчине стало плохо в кабине, из-за чего он не смог спуститься сам. Прибывшие сотрудники МЧС доставили его на землю с высоты 40 метров. Было использовано альпинистское оборудование.

В Минске стало плохо машинисту башенного крана. Спасатели спускали его с 40-метровой высоты-4

Работника передали медикам и доставили в больницу. Предположительно, у него почечная колика.

# ЧП # происшествия # Фотофакт

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