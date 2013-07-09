Новости Беларуси. Группа молдаван подозревается в хищении с банковских карточек в Минске. Об этом 9 июля сообщили в Следственном комитете Беларуси.

С 27 мая по 3 июня злоумышленники установили специальные считывающие устройства (скимеры) на два банкомата по улицам Свердлова и Кальварийская. Таким образом они завладели реквизитами владельцев карточек и затем сняли почти полмиллиарда рублей. В результате пострадали 2,5 тысячи белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас члены преступной группы объявлены в розыск. Есть информация, что эти граждане Молдовы причастны к аналогичному кибер-преступлению, которое произошло в начале года в Орше.

Александр Сушко, начальник управления по расследованию преступлений против информационной безопасности главного следственного управления Следственного комитета Республики Беларусь:

Один из этих граждан Республики Молдова был задержан. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет с конфискацией имущества.

Местонахождение остальных обвиняемых в настоящее время не установлено. Хотелось бы обратиться к гражданам Республики Беларусь, которым может быть известно местонахождение указанных лиц либо иная информация, которая может привести к поимке указанных лиц.