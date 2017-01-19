ЧП на Партизанском проспекте: из-за прорыва теплотрассы водители ехали вслепую

Новости Беларуси. ЧП на Партизанском проспекте. На одной из главных улиц столицы этим утром произошел прорыв теплотрассы. Клубы пара были настолько мощными, что проезжающим водителям пришлось передвигаться буквально вслепую.

К этому времени прибывшим на место бригадам удалось ликвидировать аварию. Поврежденный участок систем отопления был перекрыт, а жилфонд в этом районе переключили на другие магистрали и источники тепла.

Так что температура в квартирах минчан не понизилась. Причиной инцидента по предварительной версии стал износ трубы, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.