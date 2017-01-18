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В фельдшерско-акушерском пункте под Молодечно после укола умерла молодая женщина

18 января 2017 13:15
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Новости Беларуси. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 31-летней женщины в Молодечненском районе. Трагедия в деревне Тюрли произошла в понедельник.

Женщина с подозрением на острое респираторное заболевание обратилась в фельдшерско-акушерский пункт. Больной назначили таблетки. Пациентка 

попросила сделать ей укол антибиотика, ампулу которого принесла с собой.

Сообщается, что перед тем, как сделать укол, врачи расспросили женщину о противопоказаниях. После инъекции ее состояние ухудшилось. Спасти женщину не удалось.

СК прокомментировал смерть женщины от укола (здесь подробности).

# происшествия # Несчастный случай

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