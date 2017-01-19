Повреждение тепловой сети: видимость на Партизанском проспекте снизилась до нескольких метров

Новости Беларуси. Паровая завеса: Партизанский проспект словно окутало облако. На одной из главных улиц столицы произошел прорыв теплотрассы. Видимость снизилась до нескольких метров, причиной оказалось повреждение тепловой сети.

Клубы пара были настолько мощными, что проезжающим водителям и пешеходам пришлось передвигаться буквально вслепую.

Поврежденный участок систем отопления был перекрыт, а жилфонд в этом районе переключили на другие магистрали и источники тепла. Так что температура в квартирах минчан не понизилась, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.