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Взрыв кислородного баллона в Жлобине – что известно о состоянии выжившего мальчика?

03 февраля 2025 17:56
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Состояние мальчика, пострадавшего от взрыва предположительно кислородного баллона в Жлобинском районе оценивается как тяжелое, но относительно стабильное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, ЧП произошло накануне вечером в деревне Луговая Вирня.

Взрыв кислородного баллона в Жлобине – что известно о состоянии выжившего мальчика?-2

Выживший в результате ЧП 6-летний мальчик в сопровождении реаниматологов доставлен в минскую БСМП в тяжелом состоянии. Медики нескольких профилей занимаются им коллегиально.

Взрыв кислородного баллона в Жлобине – что известно о состоянии выжившего мальчика?-4

Лариса Золотухина, заведующая отделением, врач-анестезиолог-реаниматолог Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска:
Состояние пациента в настоящий момент расценивается как тяжелое, относительно стабильное. Он в сознании, он дышит сам, он разговаривает. Он очень напуган, естественно. Мы проводим все необходимые диагностические манипуляции, лечебные, призываем консультантов. Пока диагноз уточняется.

Прежде чем назначить лечение, медики планируют понаблюдать за состоянием ребенка в течение нескольких дней. Мать мальчика ввиду нетранспортабельного состояния остается в Жлобинской центральной районной больнице. За ее жизнь борются местные доктора.

# ЧП # происшествия

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