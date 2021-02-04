Четыре человека погибли при пожаре на складе автозапчастей в Красноярске

Новости России. Новые подробности крупного пожара на складе автозапчастей в российском Красноярске. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Новые подробности крупного пожара на складе автозапчастей в российском Красноярске. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате ЧП погибли четыре человека. Среди них – трое пожарных. В ходе поисково-спасательной операции на них обрушилась кровля здания. По рации они сообщили, что воздух в баллонах заканчивается, а из-за густого дыма не видно выхода. После этого связь прервалась, спасти пожарных не удалось.
Открытое горение в здании ликвидировали лишь ночью. Возбуждено два уголовных дела. Точные причины происшествия устанавливаются.