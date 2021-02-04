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Четыре человека погибли при пожаре на складе автозапчастей в Красноярске

04 февраля 2021 09:06
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Новости России. Новые подробности крупного пожара на складе автозапчастей в российском Красноярске. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четыре человека погибли при пожаре на складе автозапчастей в Красноярске-1

В результате ЧП погибли четыре человека. Среди них – трое пожарных. В ходе поисково-спасательной операции на них обрушилась кровля здания. По рации они сообщили, что воздух в баллонах заканчивается, а из-за густого дыма не видно выхода. После этого связь прервалась, спасти пожарных не удалось.

Четыре человека погибли при пожаре на складе автозапчастей в Красноярске-4

Открытое горение в здании ликвидировали лишь ночью. Возбуждено два уголовных дела. Точные причины происшествия устанавливаются.

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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