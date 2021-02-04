Два человека погибли в результате лобового столкновения в Гомельской области

Новости Беларуси. Два человека погибли в результате аварии в Гомельской области. Это случилось вечером 3 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Audi неожиданно оказалась на встречной полосе прямо перед грузовиком. Предполагается, что водитель автомобиля выбрал неверную скорость и не учел погодные условия.