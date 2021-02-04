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Два человека погибли в результате лобового столкновения в Гомельской области

04 февраля 2021 07:52
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Новости Беларуси. Два человека погибли в результате аварии в Гомельской области. Это случилось вечером 3 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два человека погибли в результате лобового столкновения в Гомельской области-1

Audi неожиданно оказалась на встречной полосе прямо перед грузовиком. Предполагается, что водитель автомобиля выбрал неверную скорость и не учел погодные условия. 

Два человека погибли в результате лобового столкновения в Гомельской области-4

Погиб водитель и пассажир в легковом автомобиле. Еще один человек госпитализирован. Водитель автомобиля ГАЗ не пострадал.

# Авария в Гомельской области # происшествия # Фотофакт

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