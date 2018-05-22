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33-летний водитель Nissan погиб. На проспекте в Минске столкнулись самосвал и легковушка

22 мая 2018 07:50
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Новости Беларуси. Обстоятельства смертельного ДТП в Минске выясняют следователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На Партизанском проспекте столкнулись легковой автомобиль Nissan и самосвал.

33-летний водитель Nissan погиб. На проспекте в Минске столкнулись самосвал и легковушка-1

От полученных травм водитель легковушки – мужчина 1984 года рождения – погиб. На месте работали бригады медиков, МЧС и ГАИ.

33-летний водитель Nissan погиб. На проспекте в Минске столкнулись самосвал и легковушка-4

По словам очевидцев, Nissan выезжал на Партизанский проспект, где в это время по прямой двигался грузовик. Восстановить полную картину произошедшего предстоит экспертам.

33-летний водитель Nissan погиб. На проспекте в Минске столкнулись самосвал и легковушка-7

Легковой автомобиль был оснащён видеорегистратором. С ним уже работают специалисты.

33-летний водитель Nissan погиб. На проспекте в Минске столкнулись самосвал и легковушка-10

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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