33-летний водитель Nissan погиб. На проспекте в Минске столкнулись самосвал и легковушка

Новости Беларуси. Обстоятельства смертельного ДТП в Минске выясняют следователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На Партизанском проспекте столкнулись легковой автомобиль Nissan и самосвал.

От полученных травм водитель легковушки – мужчина 1984 года рождения – погиб. На месте работали бригады медиков, МЧС и ГАИ.

По словам очевидцев, Nissan выезжал на Партизанский проспект, где в это время по прямой двигался грузовик. Восстановить полную картину произошедшего предстоит экспертам.