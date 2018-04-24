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Замгендиректора «Белшины» задержан по подозрению в получении взятки в 30 тысяч рублей

24 апреля 2018 15:28
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Новости Беларуси. Заместитель генерального директора «Белшины» задержан по подозрению в получении взятки.

По информации МВД, 23 апреля сотрудники ГУБОПиК задержали замгендиректора по капитальному строительству ОАО «Белшина» по подозрению в получении взятки. 

Замгендиректора «Белшины» задержан по подозрению в получении взятки в 30 тысяч рублей-1

Фото: МВД

Было установлено, что должностное лицо получило взятку в размере 30 тысяч рублей от директора строительной организации. В такую сумму были оценены услуги за благоприятное решение вопросов, которые были связаны с заключением договора подряда на производство демонтажных и строительных работ, а также за предоставление этому предприятию иных работ на объектах «Белшины».

Оперативное видео задержания увидеть можно здесь.

Возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки». Задержанный находится в ИВС Могилева. Проводятся оперативные и следственные мероприятия. 

# происшествия # Коррупция # Фотофакт

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