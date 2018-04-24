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Немного подшофе. В Минске сотрудники ГАИ задержали нетрезвого водителя маршрутки

24 апреля 2018 18:40
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Новости Беларуси. Выпил на дорожку. 24 апреля рано утром в Партизанском районе сотрудники ГАИ задержали нетрезвого водителя микроавтобуса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Немного подшофе. В Минске сотрудники ГАИ задержали нетрезвого водителя маршрутки-1

Свою вину 34-летний мужчина не признал и с результатами медосвидетельствования не согласился. На мужчину составили административный протокол. А маршрутку поместили на штрафстоянку. Как стало известно, водитель уже трижды привлекался к ответственности за езду в нетрезвом виде.

# происшествия # Вождение в нетрезвом виде # Фотофакт

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