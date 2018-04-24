Немного подшофе. В Минске сотрудники ГАИ задержали нетрезвого водителя маршрутки

Новости Беларуси. Выпил на дорожку. 24 апреля рано утром в Партизанском районе сотрудники ГАИ задержали нетрезвого водителя микроавтобуса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Свою вину 34-летний мужчина не признал и с результатами медосвидетельствования не согласился. На мужчину составили административный протокол. А маршрутку поместили на штрафстоянку. Как стало известно, водитель уже трижды привлекался к ответственности за езду в нетрезвом виде.