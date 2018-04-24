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В Мядельском районе погиб из-за непотушенной сигареты 61-летний мужчина

24 апреля 2018 15:27
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Новости Беларуси. Очередная жертва непотушенной сигареты: 61-летний мужчина погиб в собственном доме в Мядельском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Мядельском районе погиб из-за непотушенной сигареты 61-летний мужчина-1

Пожар случился в деревянном доме в селе Полесье. Известно, что мужчина жил один.

В Мядельском районе погиб из-за непотушенной сигареты 61-летний мужчина-4

До прибытия спасателей пламя полностью уничтожило здание. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

# происшествия # Фотофакт # Пожар в Минской области

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