В Мядельском районе погиб из-за непотушенной сигареты 61-летний мужчина

Новости Беларуси. Очередная жертва непотушенной сигареты: 61-летний мужчина погиб в собственном доме в Мядельском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пожар случился в деревянном доме в селе Полесье. Известно, что мужчина жил один.