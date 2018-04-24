В Мядельском районе погиб из-за непотушенной сигареты 61-летний мужчина

Новости Беларуси. Очередная жертва непотушенной сигареты: 61-летний мужчина погиб в собственном доме в Мядельском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Очередная жертва непотушенной сигареты: 61-летний мужчина погиб в собственном доме в Мядельском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Пожар случился в деревянном доме в селе Полесье. Известно, что мужчина жил один.
До прибытия спасателей пламя полностью уничтожило здание. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.