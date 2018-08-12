Через все круги ада: жуткие истории людей, в жизни которых злую шутку сыграли наркотики

Новости Беларуси. 6 августа стало известно, что в Минске после употребления психотропа погибла 19-летняя студентка, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Компания из 8 человек, четверо из которых – несовершеннолетние, собралась в квартире погибшей девушки. Некоторые употребили приобретенное ранее наркотическое вещество, в том числе и хозяйка «вечеринки». Девушке стало плохо, гости вызвали скорую, но реанимация не помогла. Сказать, что такие новости повергают в шок – ничего не сказать. Особенно родителей, у которых дети примерно такого же возраста. Ведь кажется: ребенок уже почти взрослый, разумный, ни за чем дурным не замечен. А если не дай бог что? А если компания, если случайность? Как уберечься и вообще можно ли это сделать? Ответить на эти вопросы наверняка вряд ли можно.

Информирование о последствиях употребления наркотиков, задержание и жесткое наказание для распространителей. Вот то, что точно работает. И если последнее – удел правоохранителей и судов, то за первое в ответе в том числе и мы, журналисты. Эта новость совсем недавно взбудоражила многих: в Минске на «нарковечеринке» в собственной квартире от передозировки умерла 19-летняя девушка. Дома родителей не было. Дозу психотропа принимала компания из 8 человек. Смертельно плохо стало лишь одной.

Хорошо рассуждать в стороне, когда, судьба с таким не сталкивала. На прочность жизнь испытала семью Анатолия. Родной человек попал в бездонную пропасть.

Это письмо от его единственного сына Лени из изолятора временного содержания. Сейчас парень сидит там за кражу. А всему виной спайс. Интерес к наркотику начался лет шесть назад с музыки. Таким способом посоветовали «словить» творческую волну, а в итоге «рекомендацией» искалечили жизнь. Родители насмотрелись, кажется, на все – агрессивное поведение, кражи родного сына (из дома выносил все подряд), попрошайничества и многочисленные обещания «я завяжу».

Анатолий, отец наркозависимого:

Принудительно лечить, чтобы закрытого типа, такого нет. Мы пытались. Участковый говорил, надо вызвать скорую, когда он в наркотическом состоянии, и то не дома, а на улице. Потому что дома он может делать все, что хочет. Чтобы было три таких случая. Я пытался вызвать скорую, когда он был на улице. Скорая приехала, посмотрела. Спросила, вам нужна госпитализация – он сказал «нет». Они собрались и уехали.

Сейчас Леню ждет суд. Что будет дальше? Непонятно. Мама от него полностью отказалась. За жизнь сына цепляется только отец. В городском клиническом наркодиспансере Руслан уже третий раз. Для тяжелозависимых это как временный спасательный круг, когда уже совсем невмоготу. На неверный путь мужчина стал 10 лет назад. Плохая компания, первая доза и дальше по накатанной – вниз.

Руслан, наркозависимый:

Здоровья нет уже. За 9 лет полностью все положил. И гепатит С у меня и еще болезнь есть одна. И зубы. Здоровья нет на самом деле. В мужском отделении диспансера яблоку упасть не где – все места заняты. Приходят сюда на лечение, соглашаясь с правилами содержания, абсолютно добровольно. В том числе и за заместительной терапией.

Андрей Абрамович, врач-психиатр-нарколог Городского клинического наркологического диспансера Минска:

Они каждый день приходят к нам за лекарством, за методоном, за наркотиками. Ломки нету, кайфа нету, а человек нормальный. И колоться не нужно, и на дозу не нужно искать, и не нужно воровать. Виктория Ходосок, корреспондент:

Говорят, бывших наркоманов не бывает. Кто не на дозе – значит, в стадии ремиссии. Но в подсознании желание у человека есть всегда понюхать, покурить, уколоться. У всех рассказанных историй, причина одна – плохая компания. Тогда вопрос: мы не тех выбираем себе друзей? Но дальше – они же чьи-то дети. Плохое воспитание родителей, когда все дозволено?

Прошло четыре года, а Андрей Новиков хорошо помнит ту ночь. Он укладывал спать детей, когда теща пожаловалась на шум у соседей и вышла во двор посмотреть. Спустя минуту женщина уже набирала номер милиции: на улице она встретила курящим обнаженного мужчину. В ответ на замечание сосед запустил в нее сковородой.

Андрей Новиков, сосед, очевидец:

Помню его глаза. Стеклянные. Смотрят сквозь тебя. Он думал, что бесстрашный. Уже потом мы думали, что могло все закончиться гораздо хуже, если бы мы не вызвали милицию.

Вот те самые окна, через которые прибывшие на вызов милиционеры увидели, как выглядит наркотический бред наяву. Окровавленные пол и стены квартир, и поющий песни парень Дима с пустыми глазницами и наполовину отрезанными ушами. Так, закончилась «спайс-вечеринка» троих друзей. Анна Дробница, соседка:

Хорошие ребята, очень дружили. Никогда бы не подумала. Двоих участников вечеринки суд приговорил к 11 и 15-ти годам лишения свободы. Но их наказание когда-нибудь окончится. Другое дело их товарищ: для Димы, потерявшего зрение навсегда, тюрьмой стал собственный дом. Соседи говорят, что парень практически не выходит на улицу. Ухаживает за ним пожилая мать. Истории с наркотиками одна другой ужаснее. В США голодный ребенок умер, спутав наркотики отца с едой. Еще один вопиющий случай – отец-живодер под спайсом съел сердце трёхмесячной дочери. Он несколько раз ударил ребенка об стену. Разрезал ее осколками разбитого стекла. Хэппи-эндом среди этих абсурдных историй может похвастаться только Константин. Больше пяти лет – в ремиссии. Работает, встречается с девушкой, мечтает о семье и помогает таким, каким когда-то был и сам.

Константин Кузьмич:

Родители до самого последнего момента не хотят осознавать и признать ту проблему, в которой находятся их дети. У меня очень хорошие, культурные родители. Они прошли этот тяжелый путь в месте со мной. Для меня тема наркотиков полностью отрезана.