14-летний минчанин погиб в ДТП под Логойском
Новости Беларуси. Ночью 11 августа в Логойском районе автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.
По сведениям УГАИ УВД Минского облисполкома, ДТП случилось на 30 км трассы Жодино – Дениски рядом с деревней Силичи. За рулём Toyota Auris находился 18-летний житель Логойска.
Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома
В аварии получили травмы водитель и 14-летний минчанин, который сидел на заднем сиденье. Обоих пострадавших госпитализировали. В воскресенье днём несовершеннолетний скончался.
Отмечается, что водитель не был пристёгнут ремнём безопасности, а водительские права категории С, АМ получил двумя месяцами ранее.
Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома
Ранее гражданин не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
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