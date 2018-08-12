14-летний минчанин погиб в ДТП под Логойском

Новости Беларуси. Ночью 11 августа в Логойском районе автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. По сведениям УГАИ УВД Минского облисполкома, ДТП случилось на 30 км трассы Жодино – Дениски рядом с деревней Силичи. За рулём Toyota Auris находился 18-летний житель Логойска.

Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома

В аварии получили травмы водитель и 14-летний минчанин, который сидел на заднем сиденье. Обоих пострадавших госпитализировали. В воскресенье днём несовершеннолетний скончался. Отмечается, что водитель не был пристёгнут ремнём безопасности, а водительские права категории С, АМ получил двумя месяцами ранее.

Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома