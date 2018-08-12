Прямой эфир

14-летний минчанин погиб в ДТП под Логойском

12 августа 2018 14:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ночью 11 августа в Логойском районе автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.  

По сведениям УГАИ УВД Минского облисполкома, ДТП случилось на 30 км трассы Жодино – Дениски рядом с деревней Силичи. За рулём Toyota Auris находился 18-летний житель Логойска.  

14-летний минчанин погиб в ДТП под Логойском-1

Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома  

В аварии получили травмы водитель и 14-летний минчанин, который сидел на заднем сиденье. Обоих пострадавших госпитализировали. В воскресенье днём несовершеннолетний скончался.  

Отмечается, что водитель не был пристёгнут ремнём безопасности, а водительские права категории С, АМ получил двумя месяцами ранее.  

14-летний минчанин погиб в ДТП под Логойском-4

Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома  

Ранее гражданин не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.  

Летом 2018 года в Мостовском районе произошла авария со смертельным исходом.  

Машина оказалась в кювете и четыре раза перевернулась – здесь подробности.  

# Авария в Минской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Лепельском районе сгорел грузовик с четырьмя тоннами соломы
12 августа 2018 12:38

В Лепельском районе сгорел грузовик с четырьмя тоннами соломы

В Минске двое неизвестных обокрали магазин. Их разыскивают
11 августа 2018 10:55

В Минске двое неизвестных обокрали магазин. Их разыскивают

В Минске девушка хотела совершить самоубийство. Её спасли сотрудники ОМОН
11 августа 2018 09:55

В Минске девушка хотела совершить самоубийство. Её спасли сотрудники ОМОН