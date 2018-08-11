В Минске двое неизвестных обокрали магазин. Их разыскивают

Новости Беларуси. Правоохранители разыскивают двух мужчин, которые могут быть причастны к серии краж в одном из минских магазинов. Общая стоимость похищенного оценивается в 300 рублей.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, 14 июля 2018 года два молодых человека совершили кражу из магазина по проспекту Победителей. Один из мужчин снял висевшую на стойке куртку и спрятал её за расположенными на стойке вещами. Второй гражданин через некоторое время забрал спрятанную вещь и ушёл из магазина.

Молодые люди разыскиваются.

Приметы первого: от 22 до 27 лет, рост около 165-170 см, среднего телосложения. Был одет в чёрные брюки, тёмно-синюю куртку, чёрные кроссовки. При себе у мужчины был рюкзак с белой надписью.

Приметы второго: на вид 24-27 лет, рост около 170-175 см, телосложение среднее. На нём были надеты светло-серые джинсы, белый джемпер, белые ботинки. Правая кисть разыскиваемого была забинтована.

Летом 2018 года в Узденском районе задержали подозреваемых в краже минеральных удобрений со склада одного из сельхозпредприятий.