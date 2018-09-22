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«Чей питомец?»: по Гомельской области расползлись тарантулы

22 сентября 2018 09:42
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Новости Беларуси. На неделе к жителям Гомельской области вышли тарантулы.  

Как сообщает БЕЛТА, в деревне Ударное Лельчицкого района членистоногие встречаются в огородах и сараях, пробираются в жилые дома, медпункты, магазины, стройки и школы.  

Учёные утверждают, что распространившиеся в Гомельской области пауки являются южнорусскими тарантулами.  

Несколько пользователей оценили фотогеничность пауков и опубликовали их снимки в соцсетях.  

«Светлогорск, городской пляж… Уже и тут тарантулы»,  

«Чей питомец?»: по Гомельской области расползлись тарантулы-1

Фото: vk.com/svetliygorod  

«Только что поймал, Речицкий район, недалеко от д. Заречье»,  

«Чей питомец?»: по Гомельской области расползлись тарантулы-4

Фото: vk.com/id273439058  

«Чей питомец? Тарантул в Белице!».  

«Чей питомец?»: по Гомельской области расползлись тарантулы-7

Фото: vk.com/id273439058  

Однако не все пользователи оценили радость встречи с тарантулами.  

«Ой... а откуда они у нас? До ужаса боюсь их и им подобных»,  

«Точно переезжать нужно… Я наверное умру, если их увижу»,  

«Чей питомец?»: по Гомельской области расползлись тарантулы-10

Фото: vk.com/svetliygorod  

«Я уже трёх видел, не таких больших, как на фотке, но всё же»,  

«Я даже ночью не могу нормально спать, всё кажется, что где-то ползают».  

«Чей питомец?»: по Гомельской области расползлись тарантулы-13

Фото: vk.com/svetliygorod  

В настоящее время волонтеры помогают искать гнёзда с пауками, которые появляются в жилой зоне.  

Несколько лет назад в Шотландии паук появился в прямом эфире.  

Членистоногое съело муху и ушло по своим делам – подробнее здесь.  

# Дикие животные # происшествия # Фотофакт

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