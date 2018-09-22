«Чей питомец?»: по Гомельской области расползлись тарантулы
Новости Беларуси. На неделе к жителям Гомельской области вышли тарантулы.
Как сообщает БЕЛТА, в деревне Ударное Лельчицкого района членистоногие встречаются в огородах и сараях, пробираются в жилые дома, медпункты, магазины, стройки и школы.
Учёные утверждают, что распространившиеся в Гомельской области пауки являются южнорусскими тарантулами.
Несколько пользователей оценили фотогеничность пауков и опубликовали их снимки в соцсетях.
«Светлогорск, городской пляж… Уже и тут тарантулы»,
Фото: vk.com/svetliygorod
«Только что поймал, Речицкий район, недалеко от д. Заречье»,
«Чей питомец? Тарантул в Белице!».
Однако не все пользователи оценили радость встречи с тарантулами.
«Ой... а откуда они у нас? До ужаса боюсь их и им подобных»,
«Точно переезжать нужно… Я наверное умру, если их увижу»,
Фото: vk.com/svetliygorod
«Я уже трёх видел, не таких больших, как на фотке, но всё же»,
«Я даже ночью не могу нормально спать, всё кажется, что где-то ползают».
Фото: vk.com/svetliygorod
В настоящее время волонтеры помогают искать гнёзда с пауками, которые появляются в жилой зоне.
Несколько лет назад в Шотландии паук появился в прямом эфире.
Членистоногое съело муху и ушло по своим делам – подробнее здесь.