«Чей питомец?»: по Гомельской области расползлись тарантулы

Новости Беларуси. На неделе к жителям Гомельской области вышли тарантулы.

Как сообщает БЕЛТА, в деревне Ударное Лельчицкого района членистоногие встречаются в огородах и сараях, пробираются в жилые дома, медпункты, магазины, стройки и школы.

Учёные утверждают, что распространившиеся в Гомельской области пауки являются южнорусскими тарантулами.

Несколько пользователей оценили фотогеничность пауков и опубликовали их снимки в соцсетях.

«Светлогорск, городской пляж… Уже и тут тарантулы»,